В Тюменской области дан старт строительству Кулаковского индустриального парка

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что сегодня был дан старт строительству Кулаковского индустриального парка в Тюменском округе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Важное событие для тюменской агломерации. Перспективная площадка даст новые рабочие места, станет территорией развития для бизнеса. В парке разместятся производства, логистические центры и сервисные компании. Частная территория для бизнеса в Кулаково дополнит сеть индустриальных парков, которую мы строим в Тюменской области. Они позволяют предпринимателям быстро запускать промышленные объекты. Все парки обеспечены удобной транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой. Мы в регионе системно занимаемся созданием благоприятного инвестиционного климата. Предоставляем различные преференции для инвесторов, будь то крупные или небольшие компании", - прокомментировал губернатор Александр Моор.

Кулаковский индустриальный парк – пример успешного взаимодействия бизнеса и правительства региона.

Губернатор Моор пообещал, что власти окажут поддержку в реализации проекта.

На территории площадью 120 гектаров создадут многофункциональную бизнес-площадку. Она объединит производственные, логистические, офисные и торговые объекты, а также помещения свободного назначения. Индустриальный парк станет важной частью большого проекта "Кипрея на холмах", который также включает в себя жилую застройку и обширную рекреационную зону. Планируется, что промышленная площадка будет готова принимать резидентов уже осенью 2027 года. Реализация проекта позволит создать 8-10 тыс. рабочих мест.