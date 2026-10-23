В Сочи гид наказана за смерть участницы экскурсии

В Сочи гид-проводник осуждена за небезопасную экскурсию в пещеру, во время которой погибла туристка. Адлерский районный суд этого города-курорта вынес приговор Наталье Туракуловой.

В апреле 2026 г. гид-проводник Таракулова организовала платный спелеологический тур в закрытую для посещений пещеру "Пасть Дракона", что вблизи Сочи. Не имея лицензии и разрешения на проведение экскурсий, гид собрала группу туристов и провела их в опасную зону. Каждый турист заплатил 7-10 тыс. руб.

Во время экскурсии её участница во время спуска по страховочной навеске вблизи водопада сорвалась и упала в водный поток. В итоге она утонула. Как выяснилось, Таракулова не заключила с туристами договор, не провела инструктаж по безопасности и не уведомила спасательные службы о проведении экскурсии. Приговор – ограничение свободы на два с половиной года. Он в силу не вступил, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.