Свердловский облсуд оставил под арестом членов этнической "банды щипачей"

Свердловский областной суд оставил под арестом членов так называемой "банды щипачей". Обвиняемые в серии краж в Екатеринбурге продолжат находиться в СИЗО.

Ранее сообщалось, что участники этнической ОПГ прибыли в столицу Урала для краж в транспорте и местах большого скопления людей. В преступную группу входили мужчины и женщины разного возраста, а роль каждого из них в криминальном объединении была четко определена.

"Специализируясь на хищении имущества из одежды, сумок или другой ручной клади, находящихся при потерпевших, только за один день – 6 октября 2026 года – фигуранты в общественном транспорте Екатеринбурга совершили кражи мобильных телефонов на общую сумму свыше 230 тысяч рублей", - рассказывали в Следственном комитете.

Как было установлено, в тот же день банда применила насилие к пассажиру и кондуктору. В дальнейшем 11 активных участников ОПГ (6 мужчин и 5 девушек) были задержаны и по решению суда заключены под стражу.

В полиции отмечали, что фигуранты родом из Волгограда, города Люберцы Московской области, Рязани и Воронежского региона. Группа "гастролеров" входила в банду преступников, известных в народе как "щипачи".

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокаты некоторых обвиняемых обжаловали их заключение под стражу. Юристы просили избрать для своих подзащитных другую меру пресечения.

Облсуд, заслушав доводы и рассмотрев материалы, оставил решения об аресте без изменения. Трое задержанных останутся под стражей до 5 декабря, остальные – до 6 декабря 2026 года. Расследование дела продолжается.