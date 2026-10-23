Илон Маск ограничил скорость связи Starshield для Украины после обсуждений с Трампом

Илон Маск, глава SpaceX, снизил скорость передачи данных по военной спутниковой системе Starshield для Украины. Об этом написал ТАСС со ссылкой на газету "The Wall Street Journal".

По данным издания, и Маск, и президент США Дональд Трамп в последние недели были недовольны ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. На прошлой неделе Маск ввел ограничения - из‑за этого многие украинские ударные дроны и аппараты для перехвата целей практически перестали работать.

Некоторые американские чиновники считают, что Маск принял решение сам, без указаний Трампа. Но, как рассказал один из источников WSJ, перед этим бизнесмен обсудил ситуацию с высокопоставленными представителями администрации США - в том числе с президентом.

В Киеве серьезно встревожены: резкое падение скорости связи создает большие проблемы для работы техники.

Ранее Илон Маск пообещал в следующем году выдать по одной акции SpaceX каждому ребенку в США - об этом он написал в соцсети X, отметив, что это только начало; при этом ни Маск, ни компания пока не раскрывают механизм передачи акций.