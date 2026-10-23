Молодежь резко заинтересовалась православием?

По данным оператора связи Т2, проанализировавшего трафик на ресурсах с православной тематикой, за последний год зафиксирован большой рост интереса к православию в сети, причем прежде всего среди молодежи: среди юношей до 18 лет аудитория увеличилась втрое, среди девушек - вдвое.

В группе 18-24 лет показатель вырос на 65%. В целом по всем возрастным категориям приток новой аудитории составил 17%, и у мужчин намного больше, чем у женщин (28% против 10%).

Руководитель направления бизнес-анализа Т2 Николай Чернявский считает, что для части молодежи это способ справиться с тревожностью, обрести точки опоры и найти идентичность.

Член СПЧ Кирилл Кабанов пишет, что интерес молодежи к православию действительно растет. Это видно по росту числа молодых прихожан в храмах, а также по числу подростков на православных мероприятиях. Он связыват это с крахом либерально-потребительской идеологии. Также, кроме духовной мотивации, у молодых людей есть стремление к обретению национальной идентичности.

По данным ВЦИОМ, доля молодежи, считающей себя православной, за последние годы выросла почти в два раза — с 25 до 45%.