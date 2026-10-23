В результате атаки БПЛА на Прикамье получил повреждения промышленный объект

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о последствиях сегодняшней атаки БПЛА Прикамья. По словам губернатора, в небе над Пермским краем сбито 20 беспилотников, передает корреспондент Накануне.RU.

Незначительные повреждения получил промышленный объект. Пострадавших нет.

Также незначительно пострадали окна двух квартир в многоквартирных домах Березников и Соликамска. Губернатор Прикамья поручил главам территорий принять все необходимые меры по оперативному устранению последствий.

На месте падения обломков работают оперативные службы.

Режим "Беспилотной опасности" был снят в 14.31.