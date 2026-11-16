19-летняя россиянка Мирра Андреева завершила сезон в статусе второй ракетки мира

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на вторую строчку рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) после победы на Итоговом турнире.

Сегодня ночью Андреева обыграла украинку Элину Свитолину в финале со счётом 7:5, 6:3. По ходу данного турнира Андреева не проиграла ни одного сета. Итоговый турнир стал заключительным для набора очков в сезоне.

Андреева опередила представительницу Беларуси Арину Соболенко (6685 очков). Теперь в активе россиянки 7806 баллов. Отрыв от первой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана составляет 293 очка (8099).

В 2026 году Мирра Андреева выиграла четыре титула в одиночном разряде. На её счету Итоговый турнир WTA, "Ролан Гаррос", а также турниры категории WTA-500 в Аделаиде и Линце.