В Сургутской окружной клинической больнице пациент устроил погром

Пациент устроил погром в Сургутской окружной клинической больнице. Неадекватный мужчина махал костылем, угрожал окружающим. В ситуацию вмешались сотрудники ОМВД по Сургутскому району, которые в тот момент охраняли в медучреждении подозреваемого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Они быстро успокоили дебошира, восстановили порядок в отделении, задержали нарушителя и передали его коллегам из патрульно-постовой службы Сургута для дальнейшего разбирательства.

В адрес начальника ОМВД России по Сургутскому району Владимира Дуброва пришла благодарность от медработника больницы. Сотрудник выразил признательность правоохранителям за оперативную помощь в сложной ситуации.