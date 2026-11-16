В Стерлитамаке осудили четверых иностранцев за двойное похищение и вымогательство

В Стерлитамаке суд приговорил четверых иностранцев к 7-9 годам колонии строгого режима за похищение и вымогательство. По данным СУ СКР по РБ, в феврале 2025 года в Уфе они схватили мужчину, угрожали ножом и потребовали от его брата 500 тысяч рублей; брат перевел больше 100 тысяч. В апреле те же преступники вновь похитили жертву в Стерлитамаке, угрожая пневматическим пистолетом и ножом, увезли в Уфу, избивали и снова требовали деньги. Из‑за побоев здоровью мужчины нанесли вред средней тяжести.

Суд также обязал осужденных выплатить потерпевшему 300 тысяч рублей компенсации, а использованный при преступлениях автомобиль конфисковали в пользу государства.

Ранее в Сургутской окружной клинической больнице пациент устроил погром - он махал костылем и угрожал окружающим, но сотрудники ОМВД по Сургутскому району, которые в тот момент находились в медучреждении, быстро успокоили дебошира, восстановили порядок, задержали нарушителя и передали его патрульно-постовой службе Сургута.