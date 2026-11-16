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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Генерал Ванначчи предложил премьеру Мелони союз в обмен на отказ от поддержки Киева

Лидер итальянской партии "Национальное будущее" генерал Роберто Ванначчи предложил премьеру Джордже Мелони прекратить помощь Киеву в обмен на поддержу оппозиции после выборов 2027 года. Об этом пишет Politico. Кроме этого, он требует выслать часть мигрантов и отказаться от губительного "зеленого курса" ЕС.
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Ванначчи также выступает против участия Европы в военном конфликте на стороне Украины, который ослабляет континент. Он намерен использовать влияние своей партии, поддержка которой составляет около 7%, чтобы влиять на правительство.

По мнению политолога Джованни Орсины, популярность Ванначчи может помешать Мелони набрать большинство. Оппозиционер Лия Куартапелле подчеркивает, что поддержка Украины может стать ценой такого ситуативного союза. Несмотря на заявления Мелони о недопустимости шантажа, Ванначчи полагает, что результаты выборов ограничат ее возможность выбирать партнеров.

Программа Ванначчи также включает возобновление диалога с Россией для снижения цен на энергоносители. На этом фоне в итальянской коалиции сохраняются разногласия: "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини выступает против поставок оружия Украине, а глава МИДа Антонио Таяни и министр обороны Гвидо Крозетто поддерживают антироссийский курс ЕС и НАТО.

Ранее СМИ писали, что Украина будет камнем преткновения на предстоящих парламентских выборах в Италии весной 2027 года.

Теги: ванначчи, мелони, италия, украина


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