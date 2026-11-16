16 Ноября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Среди республиканцев США раскол из-за Трампа

Среди сторонников президента США Дональда Трампа раскол относительно будущего Республиканской партии после разгромного поражения на выборах в конгресс, пишет Politico со ссылкой на данные опроса PF Global.
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Исследование выявило различия между движением MAGA и остальной частью ситуативной "электоральной коалиции" 2024 года. Сторонники MAGA выступают за тесную связь партии с президентом, в то время как другие готовы от него дистанцироваться; каждый пятый из этой группы проголосовал за демократов. Большинство республиканцев вне MAGA возложили ответственность за потерю контроля над палатами конгресса на действия Трампа: 59% назвали именно его главным виновником. Чуть более половины сторонников Трампа верят в его "политическую реставрацию".

Внутри партии также возникли разногласия. 31 член Национального комитета Республиканской партии подписал письмо с призывом осмыслить итоги выборов, признавая масштаб поражения. Некоторые эксперты назвали результаты выражением неприятия политики Трампа, а другие — худшим поражением партии за последние 50 лет. В Белом доме же считают, что Трамп может мобилизовать электорат к выборам 2028 года.

По итогам выборов 3 ноября демократы разгромили республиканцев, победив даже в нескольких "красных" штатах: Техасе, Канзасе и Южной Каролине, — где они не побеждали десятки лет. Обновленный состав конгресса начнет работу 3 января 2027 года.

Теги: сша, трамп, республиканцы


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