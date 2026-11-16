16 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

Госдума рассмотрит проект об усилении ответственности за дискредитацию ВС РФ

Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, усиливающий административную ответственность по 29 статьям КоАП РФ, в том числе за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Статистика показывает, что в настоящее время размеры штрафов за некоторые противоправные действия не всегда мотивируют к тому, чтобы их не совершать", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Более того, по его словам, некоторые из них не пересматривались более 10 лет, в результате чего могут пострадать люди, в первую очередь - дети.

Так, предлагается усилить административную ответственность за совершение ряда правонарушений, среди которых: производство и массовое распространение экстремистских материалов и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Также усилить административную ответственность предлагается за продажу алкоголя несовершеннолетним, потребление алкоголя либо наркотических средств в общественных местах, курение в запрещенных местах, мелкое хулиганство.

Володин подчеркнул, что законопроект направлен на защиту здоровья и повышение общественной безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что суммы штрафов планируют поднять в несколько раз. За курение, алкоголь в неположенных местах и появление на улице в нетрезвом виде хотят штрафовать на 1-3 тыс. рублей. За мелкое хулиганство наказание может вырасти до 1-2 тыс. рублей, а за отказ выполнять требования полицейского - до 7,5 тыс. рублей. Еще хотят строже наказывать за проживание без паспорта: штраф составит 4-6 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - 6-10 тыс. рублей.

Теги: Госдума, дискредитация ВС РФ, штрафы, экстремистские материалы


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