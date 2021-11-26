В "Листвяжной" было два взрыва, - СМИ

В шахте "Листвяжная" 25 ноября произошли как минимум два взрыва, сообщает РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб, шахтеры погибли при первом, спасатели - при втором.

Задымление на шахте началось около 8.30 утра по местному времени. На тот момент под землей находилось 285 горняков, 239 были эвакуированы.

В результате аварии погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. Одному из горноспасателей, которого считали погибшим, удалось выжить.

По факту ЧП на шахте возбуждено уголовное дело, задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.

Родственники горняков заявляют, что о техника безопасности на предприятии регулярно нарушалась, также происходили ЧП, последнее – буквально несколько дней назад.

Как рассказал один из работников предприятия, у которого в день трагедии был выходной, руководство шахты сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.