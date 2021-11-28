В стационарах Кузбасса остается 64 человека, пострадавших при взрыве в шахте "Листвяжная"

В стационарах Кузбасса остаются 64 горняка и горноспасателя, пострадавших при взрыве в шахте "Листвяжная" и при последовавшей спасательной операции.

Четверо находятся в тяжелом состоянии, 14 – в состоянии средней степени тяжести, 46 – в удовлетворительном состоянии, сообщили в правительстве региона.

"40 пациентов госпитализированы в ГАУЗ Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров, 13 человек — в ГАУЗ Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, 10 человек — в Новокузнецкий филиал ГБУЗ ККД им. Л.С. Барбараша, 1 человек — в ГАУЗ Прокопьевская городская больница", - говорится в сообщении властей.

Также еще 12 человек наблюдаются амбулаторно.

Напомним, в результате взрыва и последовавшего пожара, а также при спасательных работах погиб 51 человек – это крупнейшая авария в угольной промышленности в России за последние десять лет.