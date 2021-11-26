Путин поручил Генпрокуратуре и СКР разобраться в причинах трагедии на шахте "Листвяжная"

Президент России Владимир Путин начал заседание Совбеза РФ с минуты молчания в память о погибших в ЧП на шахте "Листвяжская" в Кузбассе, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и отдал ряд поручений профильным ведомствам. Генпрокуратуре и Следственному комитету поручено разобраться в причинах трагедии, а властям следует сделать все необходимое, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших на шахте.

Напомним, задымление на шахте началось около 8.30 утра по местному времени. На тот момент под землей находилось 285 горняков, 239 были эвакуированы. В результате аварии погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. Одному из горноспасателей, которого считали погибшим, удалось выжить. По факту ЧП на шахте возбуждено уголовное дело, задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.

Родственники горняков заявляют, что о техника безопасности на предприятии регулярно нарушалась, также происходили ЧП, последнее – буквально несколько дней назад. Как рассказал один из работников предприятия, у которого в день трагедии был выходной, руководство шахты сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.