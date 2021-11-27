За неделю до аварии на "Листвяжной" выявили десять нарушений

Последняя проверка шахты "Листвяжная" за неделю до взрыва выявила 10 нарушений правил безопасности, сообщает РЕН ТВ.

Среди них были как относительно незначительные, как например, не утвержденная инженером схема электроснабжения лавы, так и те, которые могут представлять интерес в плане нарушения правил безопасности. Так, не везде были установлены датчики контроля метана.

Согласно документам, нарушения были устранены в день проверки 18 ноября.

По словам инспектора Ростехнадзора, в течение года на предприятии было выявлено 139 нарушений, однако никаких проблем, связанных с газом, там не было уже давно.

Родственники горняков заявляют, что о техника безопасности на предприятии регулярно нарушалась, также происходили ЧП, последнее – буквально несколько дней назад. Как рассказал один из работников предприятия, у которого в день трагедии был выходной, руководство шахты сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.

Напомним, задымление на шахте началось около 8.30 утра 25 ноября. На тот момент под землей находилось 285 горняков, 239 были эвакуированы. В результате аварии погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. Одному из горноспасателей, которого считали погибшим, удалось выжить. По факту ЧП на шахте возбуждено уголовное дело, задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах трагедии.