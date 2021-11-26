Найденный в "Листвяжной" выживший оказался не шахтером, а спасателем

Выживший после аварии на шахте "Листвяжная" выбрался на поверхность самостоятельно, сообщает Mash Siberia.

Мужчина пробыл под завалами больше суток, он находится в шоковом состоянии, пишет телеграм-канал.

Выживший сам вышел к спасателям, дальше его вынесли на носилках и увезли в больницу.

По данным Mash, мужчина, найденный живым - Александр Заковряшин, помощник командира взвода спасателей. Сегодня с утра его посмертно наградили орденом мужества и попрощались с ним.

Как сообщалось, в результате взрыва и пожара на шахте "Листвяжной" (входит в холдинг "СДС-Уголь") в Кемеровской области погибли 46 шахтеров и шестеро спасателей. Это крупнейшее ЧП в угольной промышленности за последние десять лет.

По факту аварии на шахте возбуждено уголовное дело, по нему задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Также возбуждено дело о халатности в отношении сотрудников Ростехнадзора.

Как рассказал один из работников предприятия, у которого в день трагедии был выходной, руководство шахты сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.