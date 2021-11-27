Директор шахты "Листвяжная" не признал вину

Директор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков не признал вину в нарушении норм промышленной безопасности, которое привело к гибели людей.

Следствие просит об аресте Махракова на два месяца - до 25 января 2022 года. Прокурор поддержал ходатайство следователя, пишет "Интерфакс".

По делу об аварии на шахте сегодня был арестован главный госинспектор отдела Ростехнадзора Вячеслав Семыкин. Ранее СКР возбудил дело о халатности против сотрудников Белковского отдела сибирского Ростехнадзора, проводивших проверки в "Листвяжной".

Напомним, в результате взрыва и пожара на шахте "Листвяжной" (входит в холдинг "СДС-Уголь") в Кемеровской области погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. Одному из горноспасателей, которого считали погибшим, удалось выжить. По факту ЧП на шахте возбуждено уголовное дело, задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка, а также два инспектора.

Родственники горняков заявляют, что о техника безопасности на предприятии регулярно нарушалась, также происходили ЧП, последнее – буквально несколько дней назад.