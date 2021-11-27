Первые полтора часа после аварии на "Листвяжной" шахтеры спасали себя самостоятельно

Первые полтора часа после аварии на шахте "Листвяжная" на месте происшествия никого не было, в том числе спасателей. Эвакуацией шахтеров занимались их коллеги. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова машиниста Сергея Жуланова.

"Просто шахтерское братство наше", - сказал он. По информации Жуланова, рабочие смогли спасти четырех человек с шахтного ствола.

Машинист Артем Симон рассказал, что он с коллегой стоял неподалеку от шахты, когда оттуда пошел дым. "Напарник на себе парня из первой смены выносил. Увидели без сознания парня и потащили его в гору", - сообщил он.

По его словам, до 11:00 к шахтному стволу прибыл только один шахтовый медработник. Первые скорые приехали на место только в 11:00, а до этого времени люди лежали без сознания, добавил Симон.

По данным МЧС, сегодня спасатели подняли на поверхность тела пятерых погибших горняков. В общей сложности на поверхность подняли 11 тел. Вчера обнаружили шесть из них: трех горняков и трех спасателей.

Напомним, задымление на шахте началось около 8.30 утра 25 ноября. На тот момент под землей находилось 285 горняков, 239 были эвакуированы. В результате аварии погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. Одному из горноспасателей, которого считали погибшим, удалось выжить. По факту ЧП на шахте возбуждено уголовное дело, арестованы директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Вину они не признали.

Родственники горняков заявляют, что о техника безопасности на предприятии регулярно нарушалась, также происходили ЧП, последнее – буквально несколько дней назад. Как рассказал один из работников предприятия, у которого в день трагедии был выходной, руководство шахты сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах трагедии.