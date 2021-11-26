26 Ноября 2021
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Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

Работа шахты "Листвяжная" будет возобновлена после завершения поисковой операции

В Кемеровской области власти намерены восстановить шахту "Листвяжная", где из-за выброса метана погиб 51 человек. После ликвидации последствий ЧС и завершения поисковой операции она возобновит работу, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Цивилева.

Губернатор заявил, что работники шахты хотят, чтобы она продолжала работать

"Наша задача - заниматься поиском погибших и сделать так, чтобы потом возможно было шахту ввести в эксплуатацию", - сообщил Цивилев.

Поисковая операция может продлиться несколько недель, а то и месяц. Увеличение сроков связано с тем, что для горноспасателей, которые займутся поиском и поднятием тел погибших на поверхность нужно обеспечить максимальную безопасность. Риск, связанный с подобными работами в текущей ситуации, губернатор назвал неоправданным.

"Когда ты идешь поднимать тела погибших людей, наверное, это риск неоправданный. Когда ты идешь за живыми людьми и рискуешь - это риск оправданный", - сказал он.

Напомним, задымление на шахте началось около 8.30 утра по местному времени. На тот момент под землей находилось 285 горняков, 239 были эвакуированы.

В результате аварии погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. Одному из горноспасателей, которого считали погибшим, удалось выжить.

По факту ЧП на шахте возбуждено уголовное дело, задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.

Родственники горняков заявляют, что о техника безопасности на предприятии регулярно нарушалась, также происходили ЧП, последнее – буквально несколько дней назад.

Как рассказал один из работников предприятия, у которого в день трагедии был выходной, руководство шахты сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.

Теги: шахта Листвяжная, взрыв, пожар, горняки, поисковая операция



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