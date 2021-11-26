26 Ноября 2021
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Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

"Кузбасс! Мы с вами": уральский полпред выразил соболезнования после трагедии на "Листвяжной"

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте "Листвяжная".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства, в телеграмме, направленной губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, в частности, говорится: "Профессия шахтера всегда сопряжена с риском для жизни, поэтому она пользуется большим уважением в нашем обществе. Этим непростым трудом идут заниматься смелые и терпеливые люди, готовые работать в опасных условиях. Очень сложно передать все чувства, когда гибнет так много хороших людей".

Как отметил полпред, сейчас самое главное - это оказать всю возможную помощь родственникам и близким погибших, окружить их заботой и оказать всемерную поддержку.

"От лица жителей Уральского федерального округа я говорю: Кузбасс! Мы с вами в эту трудную минуту!", - добавил Владимир Якушев.

Шахта Листвяжная в Кузбассе(2021)|Фото: Максим Киселев / ТАСС

Ранее сообщалось, что в результате взрыва и пожара на шахте "Листвяжная" (входит в холдинг "СДС-Уголь") в Кемеровской области погибли 46 шахтеров и шестеро спасателей. Это крупнейшее ЧП в угольной промышленности за последние 10 лет.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, по нему задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Также возбуждено дело о халатности против сотрудников Ростехнадзора.

Теги: Якушев, Листвяжная, соболезнования, полпред



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Развитие сюжета:

Ранее 26.11.2021 13:48 Мск В "Листвяжной" было два взрыва, - СМИ

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