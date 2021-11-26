Число пострадавших при ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная" выросло до 57

Число пострадавших в результате происшествия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 57.

Это горноспасатели, которые участвовали в поисково-спасательной операции. По факту аварии инициировано уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Авария на кемеровской шахте "Листвяжная" была неизбежна, так как ее руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков, сообщил один из работников предприятия.

Как ранее, в уголовном деле об аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области появились первые подозреваемые.