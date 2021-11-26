26 Ноября 2021
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Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

В "Листвяжной" нашли выжившего шахтера

В шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где накануне произошло ЧП, нашли живого шахтера. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Ранее сообщалось, что скончались 46 рабочих, связь с которыми была потеряна.

Напомним, в результате взрыва и пожара на шахте "Листвяжной" (входит в холдинг "СДС-Уголь") в Кемеровской области погибли шахтеры и шестеро спасателей. Это крупнейшее ЧП в угольной промышленности за последние десять лет.

Родственники горняков заявляют, что техника безопасности на предприятии регулярно нарушалась, также происходили ЧП, последнее – буквально несколько дней назад.

Теги: шахта Листвяжная, пожар, горняки



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Развитие сюжета:

Ранее 26.11.2021 11:40 Мск Найденный в "Листвяжной" выживший оказался не шахтером, а спасателем

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