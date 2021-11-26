В "Листвяжной" нашли выжившего шахтера

В шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где накануне произошло ЧП, нашли живого шахтера. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Ранее сообщалось, что скончались 46 рабочих, связь с которыми была потеряна.

Напомним, в результате взрыва и пожара на шахте "Листвяжной" (входит в холдинг "СДС-Уголь") в Кемеровской области погибли шахтеры и шестеро спасателей. Это крупнейшее ЧП в угольной промышленности за последние десять лет.

Родственники горняков заявляют, что техника безопасности на предприятии регулярно нарушалась, также происходили ЧП, последнее – буквально несколько дней назад.