Возбуждено дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после аварии на "Листвяжной"

Против сотрудников Ростехнадзора, проводивших проверки в шахте "Листвяжная", возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.

Подозреваемые – два главных инспектора Белковского отдела сибирского Ростехнадзора, сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, они ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

Инспекторы составили акты о проверке штрека (подземной горной выработки), но на самом деле его не проверили.

Уточняется, что шахту проверяли накануне трагедии, в ноябре.

Напомним, в результате взрыва и пожара на шахте "Листвяжной" (входит в холдинг "СДС-Уголь") в Кемеровской области погибли 46 шахтеров и шестеро спасателей. Это крупнейшее ЧП в угольной промышленности за последние десять лет.

Родственники горняков заявляют, что о техника безопасности на предприятии регулярно нарушалась, также происходили ЧП, последнее – буквально несколько дней назад.

Как рассказал один из работников предприятия, у которого в день трагедии был выходной, руководство шахты сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.