Работник шахты в Кузбассе рассказал, почему нельзя было избежать трагедии

Авария на кемеровской шахте "Листвяжная" была неизбежна, так как ее руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков.

Как сообщил один из работников предприятия, у которого в день трагедии был выходной, "руководство очень грубо закрывало глаза на ситуацию в шахте". "К этому всё и шло, рано или поздно авария бы произошла", — отметил шахтер.

По его словам, руководство шахты сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля, сообщает "РЕН ТВ".

Напомним, в администрации Беловского городского округа Кемеровской области подтвердили, что на шахте "Листвяжная" погибли 52 человека. В результате происшествия пострадали 67 человек. По факту аварии задержаны подозреваемые.

Как сообщалось, в уголовном деле об аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области появились первые подозреваемые.

Родственники пострадавших кузбасских шахтеров рассказали об их состоянии

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