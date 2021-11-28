Тела пятерых погибших горняков подняты на поверхность из шахты "Листвяжная"

Спасатели подняли на поверхность тела пятерых погибших горняков из шахты "Листвяжная". Их обнаружили на глубине 365 метров, добираться до них пришлось более четырех с половиной километров. Взрыв застал шахтеров на их рабочих местах, сообщили в правительстве Кузбасса.

"Тела шахтеров подняты на поверхность. Сотрудниками компании они опознаны, для дальнейшего опознания будут приглашены родственники. Это горняки с участка подготовительных работ №5: Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич, Чувашов Андрей Викторович", — сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Между тем, поисково-спасательную операцию было решено снова временно приостановить из-за газовой обстановки под землей. Чтобы продолжить поиски спасатели бурят скважины и закачивают под землю азот.

"Работы еще много: надо создавать безопасную концентрацию газов, исключить повторные взрывы. Сейчас в шахте осталось одно отделение ВГСО, которое обеспечивает откачку воды", — отметил генеральный директор ФГУП ВГСЧ Николай Медведев.