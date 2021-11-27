27 Ноября 2021
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Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

СКР: В шахту "Листвяжную" с июня подавали мало воздуха

Следствие сообщило о недостаточной подаче воздуха в участок шахты "Листвяжная" с июня текущего года.

По словам представителя СКР, с 10 июня в выемочном участке лавы 823 подавалось недостаточное количество воздуха, метан достиг взрывоопасных показателей.

Следствие просит суд арестовать начальника участка Сергея Герасименка до 25 января 2022 года, передает "Интерфакс". Он не признал вину.

Ранее суд арестовал директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова на два месяца. Он, а также его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименков обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности, которые повлекли гибель людей. Ни один из фигурантов вину не признал.

Также суд отправил под арест главных инспекторов Ростехнадзора, которые проводили проверки на шахте.

Напомним, в результате взрыва и пожара на шахте "Листвяжной" (входит в холдинг "СДС-Уголь") в Кемеровской области погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. Одному из горноспасателей, которого считали погибшим, удалось выжить.

Теги: шахта Листвяжная, пожар, горняки



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