Директор "Листвяжной" отправлен под арест

Суд арестовал директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова на два месяца.

Он, а также его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименков обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности, которые повлекли гибель людей.

Как сообщалось, вину Махраков не признал. Он просил отправить его под домашний арест, передает "Интерфакс". Молостов также не признает вину.

Также сегодня суд отправил под арест главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова. Как пишет Mash, Семыкин заявляет, что пока неясно, где именно был взрыв, поэтому нельзя утверждать, что он не проверял аварийный участок шахты.

Напомним, в результате взрыва и пожара на шахте "Листвяжной" (входит в холдинг "СДС-Уголь") в Кемеровской области погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. Одному из горноспасателей, которого считали погибшим, удалось выжить.