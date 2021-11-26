На Кузбассе мэр лишился поста: отмечал назначение в день траура по шахтерам

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку главу города Прокопьевска Вячеслава Старченко. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с "Листвяжной", в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку", - написал губернатор.

Должность главы города мужчина занимал по решению Совета депутатов 13 ноября. Официально на пост заступил 25 числа — в тот же день произошёл пожар на шахте и в Кузбассе объявили трехдневный траур. Получается, что в официальном статусе новый мэр не проработал и суток.

Видеозапись банкета опубликована в telegram-канале "Mash Siberia". В интервью telegram-каналу "Mash" Старченко отрицает, что праздновал в этот день свое назначение. Увольнение он считает несправедливым, но оспаривать его не собирается. Он закрыл свою страницу в Instagram.

Напомним, задымление на шахте началось около 8.30 утра по местному времени. На тот момент под землей находилось 285 горняков, 239 были эвакуированы.

В результате аварии погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. Одному из горноспасателей, которого считали погибшим, удалось выжить.

По факту ЧП на шахте возбуждено уголовное дело, задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.

Родственники горняков заявляют, что о техника безопасности на предприятии регулярно нарушалась, также происходили ЧП, последнее – буквально несколько дней назад.

Как рассказал один из работников предприятия, у которого в день трагедии был выходной, руководство шахты сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.