27 Ноября 2021
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суд, молоток (2015) | Фото:

Арестованы все обвиняемые по делу о ЧП на "Листвяжной"

Суд в Кемерово отправил под арест начальника участка "Листвяжной" Сергея Герасименка по делу о гибели людей в шахте.

Герасименок не признал вину, но выразил готовность помогать следствию, пишет "Интерфакс".

Таким образом, по ходатайству следствия арестованы все обвиняемые по делу о ЧП на шахте "Листвяжная".

Директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и Герасименок отправлены в СИЗО до 25 января 2022 года. Они обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности, которые повлекли гибель людей.

Два сотрудника местного отдела Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров арестованы до 26 января 2022 года, их обвиняют в халатности.

Напомним, в результате взрыва и пожара на шахте "Листвяжной" (входит в холдинг "СДС-Уголь") в Кемеровской области погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. Одному из горноспасателей, которого считали погибшим, удалось выжить.

Сегодня на шахте "Листвяжная" возобновили поисково-спасательные работы, приостановленные из-за угрозы взрыва.

Теги: шахта Листвяжная, пожар, горняки



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Ранее 27.11.2021 12:32 Мск СКР: В шахту "Листвяжную" с июня подавали мало воздуха
Ранее 27.11.2021 11:39 Мск Директор "Листвяжной" отправлен под арест


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