"Несколько дней назад своими силами тушили пожар": вдова шахтера рассказала об условиях труда на "Листвяжной"

Вдова одного из погибших на шахте "Листвяжной" горняков рассказала журналистам, что техника безопасности на предприятии регулярно нарушалась, также происходили ЧП, последнее – буквально несколько дней назад.

"15-го [числа] они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет, - рассказала женщина. - И все об этом знали. Говорят: "Роспотребнадзор все проверял" (вероятно, имеется в виду Ростехнадзор – прим. ред.). А что они там проверяли? Этот метан – он давно там зашкаливал. Мой муж звеньевым ходил, у него на груди был датчик, он пищал постоянно. Муж говорит: "Я его [датчик] водой намочу, чтобы он не пищал – и дальше работать. Вот в каких условиях шахтеры работают".

Напомним, в результате взрыва и пожара на шахте "Листвяжной" (входит в холдинг "СДС-Уголь") в Кемеровской области погибли 46 шахтеров и шестеро спасателей. Это крупнейшее ЧП в угольной промышленности за последние десять лет.

После взрыва были задержаны два инспектора местного управления Ростехнадзора – их подозревают в халатности.