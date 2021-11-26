Работы на "Листвяжной" продолжатся примерно через трое суток

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о возобновлении горноспасательных работ на шахте "Листвяжная".

Как сообщается в телеграм-канале "Цивилев. Live", на место ЧП прибыло три отделения военизированной горноспасательной части. Они изолируют участок горных выработок, который естественным образом заполнится метаном. Примерно за трое суток уровень газа повысится до 20% и опасность взрыва снизится. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте.

Параллельно в эти трое суток спасатели пробурят скважину для тушения возможных очагов возгорания в шахте.

Также губернатор сообщил, что вероятная причина аварии — взрыв метано-воздушной смеси. Точные причины установит комиссия.

Напомним, в администрации Беловского городского округа Кемеровской области подтвердили, что на шахте "Листвяжная" погибли 52 человека: 46 шахтеров и 6 горноспасателей. В результате происшествия пострадали 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 горняков, 239 были эвакуированы.

Как сообщалось, в уголовном деле об аварии на шахте появились первые подозреваемые: задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.

Как рассказал один из работников предприятия, у которого в день трагедии был выходной, руководство шахты сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.