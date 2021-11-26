26 Ноября 2021
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Происшествия Сибирский ФО
Мариинский прииск (2021) | Фото: Накануне.RU

Подтверждена гибель 52 человек в шахте в Кузбассе

В администрации Беловского городского округа Кемеровской области подтвердили, что на шахте "Листвяжная" погибли 52 человека.

Ранее о том, что 46 горняков и шесть спасателей погибли в шахте, рассказал источник в экстренных службах региона.

Также в результате происшествия пострадали 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек, 239 были эвакуированы, сообщают "Известия".

Как сообщалось, в уголовном деле об аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области появились первые подозреваемые.



Теги: шахта, шахтеры,



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