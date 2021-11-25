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шахта Черемуховская-Глубокая, СУБР, Русал (2016) | Фото: Накануне.RU

Три человека задержаны по делу о ЧП на шахте "Листвяжная"

В уголовном деле об аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области появились первые подозреваемые. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.

Им вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, из-за допущенных нарушений произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись.

В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что 25 ноября текущего года поступило сообщение о том, что в шахте произошло задымление. Во время спасательной операции пропали шесть человек. Тела троих нашли. Судьба еще трех человек и 35 горняков остается неизвестной.

Погибшими в настоящий момент числятся 14 человек, 11 из них — работники шахты.



Теги: шахта Листвяжная, пожар, горняки, спасатели



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