Талисман Универсиады в Екатеринбурге будут выбирать в три этапа

На этой неделе в России начнут определять талисман Универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте голосования.

Известно, что оно пройдет в три этапа. С 25 декабря 2019 года по 20 января 2020 года состоится онлайн-опрос по выбору персонажа. В феврале-марте следующего года запланирована отрисовка образов студентами художественных вузов. А в апреле-мае стартует уже национальное голосование по выбору талисмана Универсиады.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге продолжают подготовку к Универсиаде, несмотря на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил Накануне.RU, что в решении WADA о запрете России проводить спортивные соревнования не прозвучало тезиса про Универсиаду.