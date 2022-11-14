14 Ноября 2022
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Спорт Свердловская область
Фото: gubernator96.ru

На подготовку к новой Универсиаде в Екатеринбурге потратят более 11 млрд рублей

На альтернативную Универсиаду-2023 в Екатеринбурге планируют потратить 11,4 млрд рублей. Об этом было сказано на заседании комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления свердловского заксобрания.

Напомним, 29 апреля в Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) объявили об отложении права Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр - Универсиады-2023. Предварительная сумма затрат на соревнования составляла более 64 млрд руб. Позднее все 100% сотрудников дирекции, задействованные в подготовке игр, получили сообщения о потере силы их трудовых соглашений.

Позднее президент России Владимир Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Одним из его мероприятий и станет Международный фестиваль университетского спорта, который будет некой альтернативой Универсиаде. Соревнования пройдут с 19 по 31 августа 2023 года в Екатеринбурге. Свой старт часть дисциплин возьмет в Историческом сквере, где сейчас идет ремонт и реконструкция.

Теги: Универсиада, ЗакСО



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