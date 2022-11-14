FISU определилась с городом, где пройдет Универсиада-2027

В Международной федерации студенческого спорта FISU определились со страной и городом, где пройдут следующие Всемирные студенческие игры. Проведение Универсиады-2027 запланировано в корейском городе Чхунчхон, сообщается на сайте федерации.

"FISU искренне поздравляет Чхунчхона. Корея славится традициями университетского спорта и, я уверен, станет идеальным местом для того, чтобы лучшие университетские спортсмены мира собрались вместе для мирного празднования летом 2027 года", - заявил исполняющий обязанности президента FISU Леонц Эдер.

Решение было принято накануне на встрече исполнительного комитета организации в Брюсселе. Еще одним вариантом для проведения игры была Северная Каролина.

Напомним, об отложении права Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр в FISU сообщили еще в апреле. Позднее президент России Владимир Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Одним из его мероприятий и станет Международный фестиваль университетского спорта, который будет некой альтернативой Универсиаде.

Соревнования пройдут с 19 по 31 августа 2023 года в Екатеринбурге. Свой старт часть дисциплин возьмет в Историческом сквере, где сейчас идет ремонт и реконструкция. На фестиваль собираются потратить более 11 млрд рублей.