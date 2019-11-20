Екатеринбург получит 344 млн рублей на новые автобусы к Универсиаде

В бюджете Среднего Урала на 2020 год планируется предусмотреть средства на обновление автобусного парка Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Статьи включены в проект бюджета по поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Экология". Ранее во время своего визита в Беларусь глава региона пообещал в преддверии Всемирной летней Универсиады помочь Екатеринбургу закупить автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе. Теперь уже в следующем году для уральской столицы в региональном бюджете будет предусмотрено 344 млн рублей: деньги направят на условиях софинансирования.

Еще 110 млн рублей запланировано предоставить Нижнему Тагилу. Планируется, что на эти деньги также на условиях софинансирования с федеральным бюджетом городу будут куплены 100 комфортных автобусов на газомоторном топливе.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что Свердловская область получит дополнительный миллиард на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги к Универсиаде.