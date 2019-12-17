В Екатеринбурге продолжают подготовку к Универсиаде, несмотря на санкции WADA
В Екатеринбурге руководители региональных рабочих групп по направлениям подготовки к проведению всемирной летней Универсиады 2023 года обсудили актуальные вопросы организации турнира. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Совещание провел первый заместитель губернатора Алексей Орлов. По его словам, прорабатывались темы, связанные с подготовкой мастер-плана – основного стратегического документа по организации Универсиады, а также с рядом других направлений.
Участники рассмотрели актуализированный план-график основных работ по подготовке объектов Универсиады и обсудили вопросы обеспечения исполнения мероприятий.
Напомним, на прошлой неделе исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил. Сообщалось, что запрет может коснуться и права проведения Екатеринбургом Универсиады в 2023 году.
Однако министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил Накануне.RU, что хотя в решении WADA не прозвучало тезиса про Универсиаду, Россия будет обжаловать его в любом случае.