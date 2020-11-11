Олень-баскетболист и другие: для Универсиады-2023 выбрали три талисмана

Универсиада-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, получила сразу три талисмана. Как передает корреспондент Накануне.RU, их презентация состоялась в шоу "Вечерний Ургант".

Каждого из маскотов представлял министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Прекрасная девушка Хитти, девушка-блогер. Я надеюсь, что она будет очень популярна среди гостей и участников Универсиады", - отметил министр.

По его словам, имя Хитти ассоциируется со словом малахит, который имеет к Уралу самое непосредственное отношение.

Вторым талисманом будет "спортсмен-любитель" Ягги.

"Судя по тому, как он точно бросает в кольцо, он очень любит баскетбол. Он является оленем. Ассоциация с ягелем и мхом, который олени очень любят", - пояснил Матыцин.

Третьим стал "импозантный музыкант" соболенок Кедри.

"Его имя ассоциируется с кедровыми орешками, которые так любят соболя", - уточнил глава Минспорта.

Напомним, прием работ на конкурс талисманов Универсиады-2023 в Екатеринбурге был завершен в июне. На него поступило почти 200 работ от более чем 100 студентов 40 художественных вузов России. Затем эксперты детально изучили все работы и отобрали троих персонажей-финалистов.