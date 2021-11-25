В Екатеринбурге появилась улица Универсиады

На карте Екатеринбурга появились две новые улицы. Соответствующее постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, улицы получили названия 100-летия Уральского университета и Универсиады. Они проложены на территории строящегося Новокольцовского района, где разместятся объекты Всемирных летних студенческих игр 2023 года.

Улица Универсиады получила свое название в честь этого масштабного спортивного события. А улица 100-летия Уральского университета названа в честь юбилейной даты одного из старейших вузов города.

Напомним, Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В сентябре в Казани представили эскизы медалей Универсиады.