Закрытие Универсиады в Екатеринбурге пройдет в день 300-летия города

11 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
салют (2019) | Фото: Накануне.RU

Закрытие Универсиады в Екатеринбурге пройдет в день 300-летия города

Закрытие Всемирных студенческих игр 2023 года, которые пройдут в Екатеринбурге, состоится в день 300-летия уральской столицы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Москве рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, данный вопрос уже согласован с Международной федерацией университетского спорта (FISU). Что касается открытия Универсиады, Куйвашев отметил, что все будет "ярко и молодежно".

"Всех секретов раскрыть не могу, это будет интрига. Но оно будет ярким и запоминающимся", - пообещал глава региона.

Он добавил, что к организаторам обращается много звезд – как российских, так и международных, которые хотят принять участие в церемониях открытия и закрытия. По словам губернатора, к этой работе будут привлечены Свердловский рок-клуб и молодые современные исполнители.

Олег Матыцин(2020)|Фото: Накануне.RU

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что Екатеринбург – уникальный город, который известен своими новациями в сфере спорта и культуры. Он напомнил, что столица Урала имеет опыт организации крупных соревнований – например, матчей чемпионата мира по футболу-2018. Матыцин добавил, что до Универсиады осталась тысяча дней, за которые предстоит еще многое сделать.

"Уверен, что все будет сделано в срок", - выразил уверенность глава Минспорта.

Россия выбирает талисман, Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

Евгений Куйвашев добавил, что в рамках соревнований запланирована и культурная Универсиада, которая пройдет впервые. Участники будут состязаться в вокале, танце, паблик-арте.

"Будем знакомиться с культурным наследием других стран. Сейчас вырабатываются критерии оценки. Екатеринбург, Урал выступят новаторами в этом смысле", - отметил губернатор.

Также он не стал исключать, что праздник, подобный Универсиаде, может стать в Екатеринбурге ежегодным.

"Мы подумаем, как это сделать. Может, это будет какой-то молодежный фестиваль", - заключил Куйвашев.

Напомним, сегодня днем в центре Екатеринбурга состоялся запуск часов обратного отсчета до старта Всемирных студенческих игр-2023.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Закрытие Универсиады в Екатеринбурге пройдет в день 300-летия города

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Универсиада, закрытие, Куйвашев, Матыцин, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.11.2020 16:04 Мск Матыцин: Решения CAS и коронавирус не повлияют на проведение Универсиады-2023

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.11.2020 07:58 Мск Олень-баскетболист и другие: для Универсиады-2023 выбрали три талисмана
Ранее 02.11.2020 15:45 Мск Путин утвердил инициативу Куйвашева, связанную с Универсиадой-2023 в Екатеринбурге
Ранее 08.10.2020 09:27 Мск Универсиада-2023 в Екатеринбурге обойдется в 87 млрд рублей
Ранее 06.10.2020 14:25 Мск Куйвашев заверил Путина, что подготовка к Универсиаде идет по плану
Ранее 30.09.2020 14:40 Мск Уральских волонтеров ждет "жесткий экзамен" перед Универсиадой
Ранее 20.08.2020 15:45 Мск В Екатеринбурге сделали еще один шаг навстречу Универсиаде: принята комплексная программа
Ранее 23.07.2020 12:20 Мск Первый объект деревни Универсиады-2023 прошёл госэкспертизу
Ранее 21.07.2020 10:20 Мск Евгений Куйвашев: вся подготовка к Универсиаде в Екатеринбурге идет по графику
Ранее 03.06.2020 10:12 Мск Мэр Екатеринбурга утвердил проект межевания земель под строительство объектов Универсиады
Ранее 01.06.2020 14:57 Мск Прием работ на конкурс талисманов Универсиады-2023 в Екатеринбурге завершен. Назван самый популярный герой
Ранее 08.05.2020 08:37 Мск Назван состав жюри конкурса талисманов Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Ранее 07.05.2020 11:34 Мск Высокинский утвердил городской оргкомитет Универсиады в Екатеринбурге и сам его возглавил
Ранее 27.04.2020 15:16 Мск Начался второй этап разработки талисмана Универсиады в Екатеринбурге
Ранее 25.02.2020 10:54 Мск Ждут 12 тысяч делегатов: чиновники Екатеринбурга рассказали о подготовке к проведению Всемирной универсиады
Ранее 18.02.2020 09:23 Мск Куйвашев: FISU не согласовала строительство части объектов Универсиады в Екатеринбурге
Ранее 14.02.2020 15:45 Мск Делегация FISU проверила, как Екатеринбург готовится к Универсиаде
Ранее 13.01.2020 13:33 Мск FISU решила переименовать Универсиаду в Екатеринбурге
Ранее 04.01.2020 12:17 Мск Путин подписал указ о подготовке к проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Ранее 25.12.2019 11:10 Мск Стартовали выборы талисмана Универсиады
Ранее 25.12.2019 10:57 Мск "Решение WADA распространяется только на будущие мероприятия". Куйвашев о возможности отменить Универсиаду
Ранее 23.12.2019 11:33 Мск Талисман Универсиады в Екатеринбурге будут выбирать в три этапа
Ранее 17.12.2019 10:10 Мск В Екатеринбурге продолжают подготовку к Универсиаде, несмотря на санкции WADA
Ранее 14.12.2019 10:12 Мск Министр спорта Свердловской области: в решении WADA не прозвучало тезиса про Универсиаду
Ранее 09.12.2019 16:10 Мск Спортивный адвокат: Запрет WADA распространяется и на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге
Ранее 26.11.2019 14:25 Мск Екатеринбург не лишат Универсиады-2023 из-за возможных санкций WADA
Ранее 20.11.2019 10:18 Мск Екатеринбург получит 344 млн рублей на новые автобусы к Универсиаде
Ранее 12.11.2019 09:20 Мск Свердловская область получит дополнительный миллиард на строительство ЕКАД к Универсиаде
Ранее 31.10.2019 13:07 Мск "Матч ТВ" покажет всю подготовку Екатеринбурга к проведению Универсиады
Ранее 29.10.2019 09:32 Мск На деревню Всемирной универсиады в Екатеринбурге потратят 40 миллиардов
Ранее 25.10.2019 11:07 Мск Куйвашев лично ответит за подготовку и проведение Универсиады в Екатеринбурге
Ранее 23.10.2019 15:32 Мск На Универсиаду в Екатеринбурге ждут 11 тысяч спортсменов и 150 тысяч болельщиков из 80 стран
Ранее 11.10.2019 08:50 Мск Куйвашев на совещании у Путина рассказал о подготовке Екатеринбурга к Универсиаде
Ранее 03.10.2019 14:39 Мск В состав рабочей группы по строительству объектов Универсиады в Екатеринбурге вошли 20 человек
Ранее 01.10.2019 09:15 Мск Екатеринбургу выделят ещё 2,5 миллиарда на проведение Универсиады
Ранее 30.09.2019 13:00 Мск Делегация во главе с директором летних Универсиад посетила Екатеринбург с инспекцией
Ранее 20.09.2019 11:39 Мск Белорусские власти и бизнес хотят построить в Екатеринбурге объекты к Универсиаде
Ранее 17.09.2019 07:48 Мск Медведев включил Куйвашева в состав оргкомитета Универсиады в Екатеринбурге
Ранее 06.09.2019 14:37 Мск Куйвашев потребовал от свердловских бизнесменов включиться в подготовку к Универсиаде-2023
Ранее 30.08.2019 14:01 Мск Куйвашев призвал привлечь общественность к выбору талисмана Универсиады в Екатеринбурге
Ранее 29.08.2019 07:56 Мск Глава Среднего Урала провел встречу с министром спорта России: обсуждалась Универсиада
Ранее 01.08.2019 15:07 Мск В Екатеринбурге началось строительство первого объекта к Универсиаде-2023
Ранее 02.07.2019 11:59 Мск Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге
Ранее 11.06.2019 10:05 Мск Эксперты FISU посетили "Екатеринбург-Арену", где планируется провести открытие и закрытие Универсиады в 2023 году
Ранее 10.06.2019 10:00 Мск "Все шансы есть". Эксперты FISU оценивают Екатеринбург как город проведения Универсиады-2023
Ранее 29.05.2019 08:49 Мск "Сдана и принята без единого замечания". В Екатеринбурге подготовили заявочную книгу на Универсиаду-2023
Ранее 08.04.2019 12:59 Мск Глава Свердловской области отправится в Швейцарию бороться за Екатеринбург
Ранее 03.04.2019 09:01 Мск Губернатор Куйвашев создал оргкомитет по Универсиаде-2023
Ранее 20.03.2019 11:23 Мск Для проведения Универсиады-2023 задействуют сразу три свердловских города
Ранее 18.03.2019 14:31 Мск Свердловские власти подготовят заявочную книгу Екатеринбурга к Универсиаде-2023 до 10 июня
Ранее 07.03.2019 09:42 Мск Курировать заявку Екатеринбурга на летнюю Универсиаду-2023 будут Орлов и Высокинский
Ранее 04.03.2019 13:30 Мск Для Универсиады-2023 в Екатеринбурге надо построить ещё пять спортивных сооружений
Ранее 13.02.2019 08:49 Мск Столица Урала официально начнёт борьбу за Универсиаду-2023 в конце февраля
Ранее 30.01.2019 07:56 Мск Правительство РФ одобрило заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной летней Универсиады – 2023
Ранее 30.07.2018 15:40 Мск В Екатеринбурге может пройти летняя Универсиада в 2023 году

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети