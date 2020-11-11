Закрытие Универсиады в Екатеринбурге пройдет в день 300-летия города

Закрытие Всемирных студенческих игр 2023 года, которые пройдут в Екатеринбурге, состоится в день 300-летия уральской столицы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Москве рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, данный вопрос уже согласован с Международной федерацией университетского спорта (FISU). Что касается открытия Универсиады, Куйвашев отметил, что все будет "ярко и молодежно".

"Всех секретов раскрыть не могу, это будет интрига. Но оно будет ярким и запоминающимся", - пообещал глава региона.

Он добавил, что к организаторам обращается много звезд – как российских, так и международных, которые хотят принять участие в церемониях открытия и закрытия. По словам губернатора, к этой работе будут привлечены Свердловский рок-клуб и молодые современные исполнители.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что Екатеринбург – уникальный город, который известен своими новациями в сфере спорта и культуры. Он напомнил, что столица Урала имеет опыт организации крупных соревнований – например, матчей чемпионата мира по футболу-2018. Матыцин добавил, что до Универсиады осталась тысяча дней, за которые предстоит еще многое сделать.

"Уверен, что все будет сделано в срок", - выразил уверенность глава Минспорта.

Евгений Куйвашев добавил, что в рамках соревнований запланирована и культурная Универсиада, которая пройдет впервые. Участники будут состязаться в вокале, танце, паблик-арте.

"Будем знакомиться с культурным наследием других стран. Сейчас вырабатываются критерии оценки. Екатеринбург, Урал выступят новаторами в этом смысле", - отметил губернатор.

Также он не стал исключать, что праздник, подобный Универсиаде, может стать в Екатеринбурге ежегодным.

"Мы подумаем, как это сделать. Может, это будет какой-то молодежный фестиваль", - заключил Куйвашев.

Напомним, сегодня днем в центре Екатеринбурга состоялся запуск часов обратного отсчета до старта Всемирных студенческих игр-2023.