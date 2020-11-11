Матыцин: Решения CAS и коронавирус не повлияют на проведение Универсиады-2023

Решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по российским спортсменам не повлияют на проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Москве заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Напомним, недавно суд признал российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты на двух Олимпиадах. Вместе с тем, CAS оправдал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову, у которых отобрали медали Сочи-2014.

Как рассказал Матыцин, решения CAS никак не повлияют на проведение Универсиады в уральской столице. По его словам, в рамках подготовки к соревнованиям уже подписаны контракты, предоставлены гарантии Правительства РФ и в целом проделана большая работа.

"Международное спортивное сообщество относится к нам с большим уважением", - заявил министр.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом также не оказала существенного влияния на подготовку к студенческим играм.

"Строительные работы и взаимодействие со спортивными федерациями не прекращалось ни на секунду. Мы идем в графике. Надеюсь, эта тенденция сохранится", - отметил министр.

Также Матыцин признался, что медального плана для сборной России на Универсиаде нет.

Напомним, закрытие международных соревнований в Екатеринбурге пройдет в день 300-летия города.