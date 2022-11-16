"Ростелеком" протянет в Новокольцовский 4G для работы деревни Универсиады

Работники компании "Ростелеком" завершают монтаж линии связи для объектов Международного фестиваля университетского спорта (ранее Универсиады). Связисты уже подготовили специальный кабельный канал и оборудовали канализацию в Новокольцовском, благодаря чему новый в екатеринбургский микрорайон и деревня спортфестиваля будут обеспечены связью в 4G (LTE).

"Наша команда завершает строительство линий связи под важным дорожным объектом Екатеринбурга. Всего специалисты смонтируют более 30 километров оптических магистралей, из которых четыре километра – под Кольцовским трактом и вдоль него на глубине пяти с половиной метров. Строительство оптических магистралей является одной из основных компетенций нашей компании. Благодаря высокому качеству монтажа линий клиенты "Ростелекома" получают самые современные телекоммуникационные услуги", - заявил вице-президент и директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

В пресс-службе компании Накануне.RU рассказали, что во время работ специалисты прибегали к горизонтально-направленному бурению - это более бережливый метод по отношению к лесному ландшафту и уже имеющемуся дорожному покрытию. В один из двух вырытых котлованов поместили спецустановку для бурения подземной скважины. Следить за направлением и глубиной связистам помогла система локации. Благодаря этому рабочие точно знали, что не заденут сторонние коммуникации во время монтажных работ.

Подземные тоннели были усилены бетонитом. Особая строительная смесь сразу распределялась вокруг бура, фиксируя стенки тоннеля, что защищало его от возможного обрушения.

Напомним, 29 апреля в Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) объявили об отложении права Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр - Универсиады-2023. Позднее президент России Владимир Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Одним из его мероприятий и станет Международный фестиваль университетского спорта, который будет некой альтернативой Универсиаде.

Вчера в Екатеринбурге также была введена в эксплуатацию новая подстанция 110/10 кВ "Новокольцовская". Она обеспечит электроэнергией строящуюся инфраструктуру для Фестиваля студенческого спорта, который пройдет в следующем, юбилейном для нашего города году.