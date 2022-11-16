16 Ноября 2022
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Фото: Пресс-центр Группы Синара

"Ростелеком" протянет в Новокольцовский 4G для работы деревни Универсиады

Работники компании "Ростелеком" завершают монтаж линии связи для объектов Международного фестиваля университетского спорта (ранее Универсиады). Связисты уже подготовили специальный кабельный канал и оборудовали канализацию в Новокольцовском, благодаря чему новый в екатеринбургский микрорайон и деревня спортфестиваля будут обеспечены связью в 4G (LTE).

"Наша команда завершает строительство линий связи под важным дорожным объектом Екатеринбурга. Всего специалисты смонтируют более 30 километров оптических магистралей, из которых четыре километра – под Кольцовским трактом и вдоль него на глубине пяти с половиной метров. Строительство оптических магистралей является одной из основных компетенций нашей компании. Благодаря высокому качеству монтажа линий клиенты "Ростелекома" получают самые современные телекоммуникационные услуги", - заявил вице-президент и директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

В пресс-службе компании Накануне.RU рассказали, что во время работ специалисты прибегали к горизонтально-направленному бурению - это более бережливый метод по отношению к лесному ландшафту и уже имеющемуся дорожному покрытию. В один из двух вырытых котлованов поместили спецустановку для бурения подземной скважины. Следить за направлением и глубиной связистам помогла система локации. Благодаря этому рабочие точно знали, что не заденут сторонние коммуникации во время монтажных работ.

Строительство линий связи под Кольцовским трактом(2022)|Фото: пресс-служба компании Ростелеком

Подземные тоннели были усилены бетонитом. Особая строительная смесь сразу распределялась вокруг бура, фиксируя стенки тоннеля, что защищало его от возможного обрушения.

Напомним, 29 апреля в Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) объявили об отложении права Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр - Универсиады-2023. Позднее президент России Владимир Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Одним из его мероприятий и станет Международный фестиваль университетского спорта, который будет некой альтернативой Универсиаде.

Вчера в Екатеринбурге также была введена в эксплуатацию новая подстанция 110/10 кВ "Новокольцовская". Она обеспечит электроэнергией строящуюся инфраструктуру для Фестиваля студенческого спорта, который пройдет в следующем, юбилейном для нашего города году.

Теги: Новокольцовский, Ростелеком, Международного фестиваля университетского спорта



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