Рапопорт высоко оценил уровень подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт высоко оценил уровень готовности объектов инфраструктуры Универсиады-2023.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства спорта, глава ведомства посетил Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики и объекты Уральской футбольной академии.

Как отмечается, Рапопорт отметил высокий уровень подготовки объектов и выразил уверенность в полном исполнении обязательств Свердловской области перед международной федерацией студенческого спорта в своевременной подготовке спортивной инфраструктуры.

Согласно последней проведенной экспертизе, объекты Универсиады-2023 оцениваются в сумму порядка 34 млрд руб. Это не окончательная цифра, поскольку в оценку не входили медицинский центр и дорожные сети.