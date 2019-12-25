"Решение WADA распространяется только на будущие мероприятия". Куйвашев о возможности отменить Универсиаду

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о возможной отмене Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

"Мы исполнили все обязательства, которые подписаны контрактом между FISU, нами и гарантиями Российской Федерации. Уже потратили немалые деньги на строительство, подготовку, на оплату взносов. Мы работу ведем и достаточно много сделали. Это масштабное мероприятие. До Универсиады осталось чуть больше трех лет. Я думаю, что немного городов, которые за три года смогут подготовиться. Это в части физических возможностей переноса. Я сомневаюсь, что какая-либо организация пойдет сегодня на расторжение контракта со всеми вытекающими последствиями. Мы все условия выполнили. Закон, как вы знаете, обратной силы не имеет. Если решение будет принято в отношении международных спортивных мероприятий, то они распространяются только на будущие мероприятия. А не на те события, по которым юридически решения состоялись и приняты", - сказал Куйвашев о возможной отмене Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге продолжают подготовку к Универсиаде, несмотря на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил Накануне.RU, что в решении WADA о запрете России проводить спортивные соревнования не прозвучало тезиса про Универсиаду.

Президент Владимир Путин также считает, что уже запланированные мероприятия невозможно будет отменить, например, матчи Евро-2020 по футболу - поскольку "все билеты проданы". "WADA же не вернет нам деньги!" – прокомментировал президент.