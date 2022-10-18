Вместо Универсиады-2023 в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль университетского спорта

Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.

Президент России подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Одним из его мероприятий и станет Международный фестиваль университетского спорта.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, фестиваль пройдет, в том числе, на спортивных объектах, которые строились в рамках подготовки региона к Универсиаде. Среди площадок значатся Дворец игровых видов спорта (ДИВС), Академия волейбола Н.В. Карполя, Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики, Академия тенниса "Гринвич", МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и другие.

Как рассказали в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области, уже подготовлен предварительный перечень учебных заведений, которые станут потенциальными участниками фестиваля. Он включает 246 вузов из 94 стран мира, в том числе 23 вуза из России.

"Спортсмены должны быть не моложе 17 лет и не старше 26 лет. Прогнозируемое число спортсменов – 4 тыс. 100, около 700 судей, до 250 тыс. зрителей. К работе на фестивале будет привлечено не менее 6 тыс. волонтеров", - пояснили в министерстве.

Предполагается, что фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревноваться будут по 15 видам спорта: бадминтон, баскетбол 3 на 3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис и тхэквондо. Всего будет разыграно 189 комплектов медалей.

Ранее глава столицы Урала Алексей Орлов заявлял, что объекты Универсиады позволят городу претендовать и на другие крупные мероприятия.