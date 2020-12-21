Работы по подключению объектов Универсиады в Екатеринбурге завершатся в декабре 2022 года

Подготовка к Универсиаде в Екатеринбурге идет полным ходом. Окончание всех работ запланировано на декабрь 2022 г., для чего необходимо порядка 1,7 млрд руб. Об этом журналистам заявил директор ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" Андрей Мельников.

На эти средства пройдет реконструкция подстанции 35 кВ "Кольцово", благодаря чему появится центр питания - 110 кВ "Новокольцовская", оснащенный цифровым оборудованием. Запланировано и строительство свыше 50 км линии электропередачи 0,4-110 кВ, техническое присоединение деревни Универсиады и работы почти на 700 сетевых объектах в уральской столице и пригородах.

Напомним, что на проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге будет потрачено 87 млрд руб., о чем заявил минспорта региона Леонид Рапопорт. При этом министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решения CAS никак не повлияют на проведение Универсиады в уральской столице. По его словам, в рамках подготовки к соревнованиям уже подписаны контракты, предоставлены гарантии Правительства РФ и в целом проделана большая работа.