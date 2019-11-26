Екатеринбург не лишат Универсиады-2023 из-за возможных санкций WADA

Президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин прокомментировал возможное отстранение России от международных соревнований - в том числе лишения права провести Универсиаду-2023 в Екатеринбурге.

Напомним, ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить РФ от участия в международных соревнованиях на четыре года. Комитет пришел к выводу, что Россия могла намеренно манипулировать базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг. Из-за этого под угрозой оказались международные соревнования в стране: Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в Петербурге, Универсиада в Екатеринбурге и другие.

Как заявил Олег Матыцин, все это "пока только рекомендации, но никак не решение исполкома WADA". По его словам, теоретически право проведения соревнований у России может быть отобрано - если для этого есть юридические и практические основания.

"В отношении Универсиады в Екатеринбурге я таких оснований в настоящий момент не вижу", - цитирует президента FISU издание "Чемпионат".

Он добавил, что "все контракты заключены, все условия российской стороной выполняются, создан оргкомитет, ведется активная работа".

"Если руководствоваться текстом рекомендаций, который есть на сегодняшний день, я не вижу оснований для того, чтобы Россия не проводила Универсиаду в 2023 году. В настоящий момент стихийно никакие варианты не ищутся", - добавил Матыцин.

Как сообщало Накануне.RU, за подготовку и проведение Универсиады в Екатеринбурге отвечает лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который возглавил оргкомитет.