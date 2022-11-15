После Универсиады Екатеринбургу останется шикарное наследие, - мэр

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции высказался о тратах 11,4 млрд руб. на альтернативную Универсиаду.

"По поводу 11,4 млрд сказать сложно, деньги идут через бюджет области. Большой спортивный турнир состоится, документ принят на уровне президента России. Подготовка идет полным ходом. Вся инфраструктура, которую планировали, будет построена. Например, в декабре досрочно сдадим стадион "Калининец". Это будет лучший легкоатлетический стадион страны", - сказал Накануне.RU Орлов, уточнив, что "город в результате получит шикарное наследие".

На Универсиаду-2023 приедут представители стран БРИКС и дружественных государств.

Напомним, на альтернативную Универсиаду-2023 в Екатеринбурге планируют потратить 11,4 млрд руб. Информация об этом прозвучала на заседании комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления свердловского заксобрания.